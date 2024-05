CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.40 Con la conquista della Finale anche in Europa League, che si disputerà il 22 maggio contro il Bayer Leverkusen a Dublino, per la prima volta nella sua storia l’Atalanta giocherà due finali di due ...

INFANTINO, 0' NEL 2024 E UN ADDIO IN ESTATE QUASI CERTO. PUÒ ANCHE RIABBRACCIARE TEVEZ - INFANTINO, 0' NEL 2024 E UN ADDIO IN ESTATE QUASI CERTO. PUÒ ANCHE RIABBRACCIARE TEVEZ - quando subentrò al 74' al posto di Brekalo negli ottavi di finale di coppa italia contro il Parma. In campionato, invece, non vede il campo proprio dalla gara contro il Napoli, prossimo avversario ...

Finale Coppa Italia, 47 telecamere e “Referee Cam” all'Olimpico: trasmessa in oltre 180 Paesi - Finale coppa italia, 47 telecamere e “Referee Cam” all'Olimpico: trasmessa in oltre 180 Paesi - Uno spettacolo televisivo senza precedenti. È quello che la Lega Serie A promette per la finale di coppa italia in programma allo stadio Olimpico di Roma.

Giuntoli rimanda la decisione su Allegri e fissa l’obiettivo: “C’è tempo” - Giuntoli rimanda la decisione su Allegri e fissa l’obiettivo: “C’è tempo” - Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Cristiano Giuntoli ha toccato molti temi nella consueta intervista pre partita, pochi istanti prima del fischio d’inizio della finale di coppa italia tra Atalanta ...