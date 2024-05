LIVE Napolitano-Jarry - ATP Roma 2024 in DIRETTA | in campo dopo il 3° set di Gauff-Badosa

(Di lunedì 13 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:23la raddrizza! 6-4 per la giocatrice americana controe partita che va al terzo.tocca a!! 15:31 Paulavince per 7-5 il 1° set contro Cocodiché tocca a!!! 14:15 De Minaur elimina in 3 ore di gioco Auger Aliassime e giunge agli ottavi. Adessoe poi l’azzurro! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 3° turno del Masters 1000 ditra Stefanoe Nicolas. L’azzurro non vuole riaprire gli occhi, il sogno è partito da JJ Wolf ed è proseguito ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.14 Finito il primo tempo ! Non passa la conclusione di Vuko Borozan. dopo metà gara l’Italia è avanti 17 a 13. 30? Ultimo tentativo da fermo per il Montenegro. 30? Goooool di Mikael Helmersson, che non ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:31 Paula Badosa vince per 7-5 il 1° set contro Coco Gauff. dopo diché tocca a Napolitano!!! 14:15 De Minaur elimina in 3 ore di gioco Auger Aliassime e giunge agli ottavi. Adesso Gauff-Badosa e poi ...

Rovazzi, il video del telefono rubato finisce al Tg5 per parlare di criminalità a Milano. Ma era solo per promuovere il nuovo singolo… - Rovazzi, il video del telefono rubato finisce al Tg5 per parlare di criminalità a Milano. Ma era solo per promuovere il nuovo singolo… - Nessun telefono rubato a Rovazzi: il video diventato virale è stata una mossa di marketing per parlare del nuovo singolo con Il Pagante ...

Thiago Motta sente 'Chi non salta è juventino' e si ferma - Thiago Motta sente 'Chi non salta è juventino' e si ferma - Nelle celebrazioni per la qualificazione alla prossima Champions League del Bologna la grande star è stata Thiago Motta.

La ministra spagnola Rego: "Grazie ai giovani europei che occupano per la Palestina" - La ministra spagnola Rego: "Grazie ai giovani europei che occupano per la Palestina" - Durante la seduta del Consiglio dell’Unione europea sulla gioventù, la ministra spagnola della Gioventù e dell'Infanzia Sira Rego ha espresso il proprio supporto alle manifestazioni di protesta in c ...