LIVE Italia-Olanda 8-10 - Preolimpico basket 3×3 femminile in DIRETTA | azzurre a contatt - ultimi 2? decisivi

(Di giovedì 16 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-12 Leci credono fin in fondo! 8-12 Boonstra in allontanamento: altro punto guadagnato dalle olandesi! 8-11 Tap-in di Driessen per il +3! 8-10 REVERSE DI D’ALIE: LEACCORCIANO! 7-10 1/2 per Spreafico in lunetta: -3! 6-10 Slagter attacca il ferro e riporta l’a +4! 6-9 Replica dell’che ristabiliscono il +3 a meno di quattro minuti dalla sirena finale! 6-8 D’ALIE SUONA LA CARICA: -2! 5-8 Semi-gancio perfetto di Madera: altro punto rosicchiato dalle! 4-8 Sara Madera appoggia per il -4! 3-8 Mini-break di 2-0 delle avversarie! 3-7 Ancora un punto per le olandesi, che rimangono a +4! 3-6 Risponde ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-13 Muro di Drewniok 6-12 Vincente Alsmeier da zona 4 6-11 Mano out Drewniok da seconda linea 6-10 Mano out Degradi da zona 2 5-10 L’Italia non c’è più. Arriva un ace incredibile di Scholzel su Fersino con ...

Tacchinardi: “Conte riaccenderebbe Napoli! Se arriva, vuol dire che ADL farà sul serio” - Tacchinardi: “Conte riaccenderebbe Napoli! Se arriva, vuol dire che ADL farà sul serio” - Alessio Tacchinardi, allenatore ed ex giocatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli ...

Schiavone: "Sinner e i giovani azzurri regalano spettacolo" - Schiavone: "Sinner e i giovani azzurri regalano spettacolo" - Intervistata da Sky Sport, l'ex campionessa Slam elogia il movimento azzurro capitanato da Sinner: "Dopo Panatta c'è stato silenzio per tanti anni, poi ci siamo state io, Pennetta, Vinci ed Errani. Ad ...

LIVE Italia-Germania 3-1, Nations League volley femminile in DIRETTA: azzurre vincenti con il cuore, tedesche battute in 4 set! - LIVE Italia-Germania 3-1, Nations League volley femminile in diretta: azzurre vincenti con il cuore, tedesche battute in 4 set! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE 14.53: per oggi è tutto, l'appuntamento è per domani alle 19.00 per Italia-Bulgaria. Grazie per averci seguito e ...