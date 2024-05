LIVE Italia-Germania 3-1 - Nations League volley femminile in DIRETTA | azzurre vincenti con il cuor - tedesche battute in 4 set!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 16 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-22 Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Mano out da zona 2 e l’conquista la prima vittoria! 24-22 Bosettiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Vincente da zona 4 dopo la bella difesa di Akrari 23-22 Antropovaaaaaaaaaaa! Vincente da zona 2, grande difesa di Spirito 22-22 La slash di Antropova 21-22 La fast di Strubbe 21-21 Muroooooooooooooooooo Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaa 20-21 Murooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 19-21 Diagonale vincente di Degradi da zona 2 18-21 Ancora il muro di Strubbe 18-20 Ace di Scholzel 18-19 Muro di SStrubbe che sta giovando la partita della vita… 18-18 Mano out Alsmeier da zona 4 18-17 Il primo tempo di Danesi 17-17 Muroooooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 16-17 Il tocco vincente di Danesi a muro 15-17 Muroooooooooooooo Degradiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 14-17 ...