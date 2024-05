Giulia Cecchettin - l’omicidio fu crudele e premeditato

(Di giovedì 16 maggio 2024) Verona, 16 maggio 2024- Un omicidio. Un reato pluriaggravato che, da solo, già può costare l’ergastolo, ma Filippo Turetta, in carcere a Verona per aver ucciso l’ex fidanzata, 22 anni, deve difendersi anche dalla contestazione di stalking – novità che insieme alla premeditazione emerge dalla chiusura dell’indagine – e dai reati di sequestro di persona e occultamento di cadavere. A sei mesi dal suo arresto, dopo una fuga di una settimana in Germania, arriva dalla procura l’atto che anticipa la richiesta di processo per il caso che mediaticamente ha segnato un punto di svolta nei racconti di femminicidio Dopo la pronuncia del gup, attesa entro l’estate, il processo per l’ex studente che ha confessato il delitto – le accuse impediscono con la recente riforma la possibilità di ...

