Filippo Turetta ha ucciso Giulia Cecchettin con 75 coltellate | Omicidio pianificato 4 giorni prima

Dalle indagini emerge come Filippo Turetta avrebbe monitorato le attività di Giulia Cecchettin con una "app-spia"

L'atto di accusa che i pm di Venezia hanno notificato a Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin è una sorta di racconto dell'orrore. Settantacinque coltellate per ucciderla, scrivono i magistrati: decine e decine di ferite che hanno ...

Femminicidio Giulia Cecchettin, Turetta installò app spia sul suo telefono e la uccise con 75 coltellate - Femminicidio giulia cecchettin, Turetta installò app spia sul suo telefono e la uccise con 75 coltellate - La procura di Venezia contesta a Filippo Turetta, il 22enne reo confesso dell’omicidio dell’ex fidanzata giulia cecchettin, anche l’aggravante della premeditazione e della crudeltà, oltre al sequestro ...

Giulia Cecchettin, indagine chiusa. Papà Gino: «Niente mi darà indietro mia figlia» - giulia cecchettin, indagine chiusa. Papà Gino: «Niente mi darà indietro mia figlia» - VENEZIA - «Indipendentemente dall'evolversi e dall'esito del processo, nulla potrà riportarmi indietro giulia». Gino cecchettin, nel giorno in cui altri nei suoi panni non farebbero mistero della ...

Turetta ha infierito su Giulia con 75 coltellate: sul cellulare della ragazza un’app-spia per controllarla - Turetta ha infierito su giulia con 75 coltellate: sul cellulare della ragazza un’app-spia per controllarla - Filippo Turetta avrebbe pianificato l'omicidio di giulia cecchettin, come conferma le ricerche online e gli appunti trovati su un file del pc ...