Fiorentina vs Napoli | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Le due squadre si affrontano per quello che può essere considerato uno spareggio per la Conference League, trovandosi rispettivamente al settimo ed ottavo posto.vssi giocherà venerdì 17 maggio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Franchi VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola hanno ancora chance di acciuffare un posto per l' Europa, trovandosi in ottava posizione, a meno sei dall'ottava piazza e con ...

Arrivano importanti novità per quanto riguarda l`infortunio di Victor Osimhen . L`attaccante nigeriano si era fermato per un affaticamento muscolare...

Lindstrom ha recuperato, speranza per Zielinski. Ancora out Osimhen e Rui. Il report - Lindstrom ha recuperato, speranza per Zielinski. Ancora out Osimhen e Rui. Il report - Jesper Lindstrom ha recuperato dall'infortunio ed è a disposizione di Ciccio Calzona per la partita di venerdì prossimo contro la fiorentina.

Amoruso: "I calciatori del Napoli pensano all'estate, non c'è tanta voglia di Conference" - Amoruso: "I calciatori del napoli pensano all'estate, non c'è tanta voglia di Conference" - Lorenzo Amoruso, ex calciatore, ha analizzato il momento del napoli ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Lorenzo Amoruso, ex calciatore della fiorentina, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo nel ...

Fiorentina, per il post Burdisso spunta un nuovo nome - fiorentina, per il post Burdisso spunta un nuovo nome - Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, la fiorentina starebbe invece considerando ... la prima in Serie B e la seconda nella massima serie, passa al napoli.