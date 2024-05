Fedez - a La Vita in Diretta il suo avvocato rivela se è indagato per la presunta rissa con Cristiano Iovino

(Di giovedì 16 maggio 2024) In queste ultime ore l'diha parlato delladenuncia in seguito alla chiacchierataconL'articolo proviene da Novella 2000.

Fedez non sarà presente nel nuovo programma di Alessandro Cattelan, Da vicino nessuno è normale, che andrà in onda su Rai 2 a partire dal prossimo lunedì 20 maggio. Inizialmente previsto come ospite principale della serata, la sua ...

Fedez furioso: «La stampa italiana dà notizie e poi le smentisce. Verificare no» - fedez furioso: «La stampa italiana dà notizie e poi le smentisce. Verificare no» - No», scrive fedez. La notizia della non partecipazione di fedez era stata diffusa ieri da davidemaggio.it secondo cui a far saltare tutto sarebbe stato il presunto coinvolgimento dell'artista ...

Fedez furioso: «La stampa italiana dà notizie e poi le smentisce. Verificare no». Lo sfogo dopo le voci su Cattelan - fedez furioso: «La stampa italiana dà notizie e poi le smentisce. Verificare no». Lo sfogo dopo le voci su Cattelan - fedez furioso su Instagram dopo le ultime voci sulla sua partecipazione al nuovo programma di Alessandro Cattelan. Dopo che alcune indiscrezioni delle ultime ore affermavano che il ...

Fedez avrebbe un debole per una famosa influencer (ed ex naufraga): “Con i suoi amici parla di lei” - fedez avrebbe un debole per una famosa influencer (ed ex naufraga): “Con i suoi amici parla di lei” - fedez è sicuramente il personaggio più chiacchierato degli ultimi tempi. Tra cronaca rosa, flirt attribuiti il continua ...