Chef Rubio aggredito sotto casa a Roma | Mi hanno massacrato di botte – Il video

Gabriele Rubini, noto come Chef Rubio , ha denunciato tramite un video su X (ex Twitter) di essere stato brutalmente aggredito nei pressi della sua abitazione. Nel video, l’esperto culinario e personaggio televisivo, noto per le sue posizioni ...

