Calcio sotto shock - campionato sospeso | l’annuncio ufficiale

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il mondo delcon il fiatoper la sospensione del, la sceltadella FederIlsi inginocchia per via del maltempo che, a causa di recenti ed immense alluvioni, ha causato problematiche a diverse nazioni e interi paesi. Anche il nostro paese è stata vittima di alluvioni, dove in Lombardia sono esondato Lambro, Seveso e Sillaro provocando allegamenti a Milano, Monza e nel Lodigliano. Livello di emergenza rientrato per il momento nel nostro paese, grazie alle vasche di laminazione. Diverso però, quanto accaduto in altre nazioni: il Brasile è stato colpito duramente da una tremenda alluvione, dove si registrano anche decessi. Le piogge torrenziali hanno colpito soprattutto gli stati di Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espirito Santo, ...