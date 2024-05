Lecce salvo - Taranto alla fase nazionale playoff Oggi Cavese-Team Altamur - Nardò-Fidelis Andr -a, Martina Casar -no, Virtus Francavilla Fontana-Mono -oli, Angri-Città di Gallipoli Calcio | se -ie C, finito il campionato dell' Audace Cerignola

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 12 maggio 2024) Grazievittoria del Milan sul Cagliari (5-1) ilè matematicamente. I salentini saranno impegnati domani in casa con l’Udinese per la terzultima giornata deldidi serie A ma per loro non ci sono più assilli: sarà serie A anche nella prossima stagione. Serie C, ieri secondo turnoa girone: Casertana-0-0 e-Az Picerno 0-0.eliminata,con Triestina, Atalanta U23, Perugia, Juventus next gen, Casertana e le teste di serie Vicenza, Carrarese, Benevento e Catania. Stamattina il sorteggio dei cinque accoppiamenti. ...