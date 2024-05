Approvato Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico di Casamicciola Terme

(Di giovedì 16 maggio 2024) La Conferenza Operativa dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, su proposta del Segretario Generale, dott.ssa Vera Corbelli, nella seduta odierna, ha espresso, all’unanimità, parere favorevole all’Approvazione delperdel Comune di, che contiene: la zonazione delle aree a rischio; le norme di attuazione per l’uso del suolo in tali aree; ildi interventi organico per la mitigazione del rischio. Contestualmente, la conferenza ha anche espresso parere favorevole alla proposta del Segretario Generale di adottare misure di salvaguardia per le aree classificate a Rischio Potenzialmente (Rpa). Si tratta di una svolta che ...

Terracina , 3 maggio 2024 – È stato approvato in Consiglio Comunale il Pef per il biennio 2024-2025 . Come spiegato in Aula dall’Assessore Vincenzo Di Girolamo illustrando il documento, si tratta di un Piano Economico Finanziario adeguato alle ...

La Banca europea per gli investimenti ha approvato il piano d'azione per spingere i finanziamenti dedicati alla sicurezza e alla difesa dell'Ue. Il Consiglio di amministrazione ha concordato nei giorni scorsi "una definizione aggiornata di beni e ...

L’UE ha approvato definitivamente il piano di riforma sull’immigrazione e sull’ asilo . Le nuove regole entreranno in vigore dal 2026. UE: approvato il piano di riforma su immigrazione e asilo I ministri dell’Economia dei 27 paesi dell’Unione europea ...

Al via Piano da 130 milioni opere strutturali dopo l'alluvione - Al via piano da 130 milioni opere strutturali dopo l'alluvione - Dal secondo stralcio delle vasche di espansione sul Misa a Senigallia alla cassa di espansione sul Foglia a Chiusa di Ginestreto a Pesaro, dalla sistemazione del Ponte 2 giugno in centro a Senigallia ...

Meloni: "Lanceremo un piano d'azione sull'intelligenza artificiale" - Meloni: "Lanceremo un piano d'azione sull'intelligenza artificiale" - La presidente del Consiglio annuncia che il tema sarà al centro dei lavori del G7: "La rivoluzione non si può fermare, ma dobbiamo lavorare per fare in modo che questo processo sia sempre a misura ...

Orte: approvato, all’unanimità dal consiglio comunale, il nuovo Piano di Emergenza Comunale - Orte: approvato, all’unanimità dal consiglio comunale, il nuovo piano di Emergenza Comunale - Stefano Stefanini NewTuscia – ORTE – Nell’ultima seduta di Consiglio Comunale è stato approvato, all’unanimità, il nuovo piano di Emergenza Comunale. ` ...