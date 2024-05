Una storia nera - il film tratto dal romanzo di Antonella Lattanzi | data di uscit - cast e trama

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Dal 16 maggio arriva al cinema ilUnadall'omonimodi, edito per Mondadori. Protagonisti sono Laetitiaa e Andrea Carpenzano, per un noir in cui non manca un amore tormentato sullo sfondo.

Da “Bronx” a isola felice. Un rione nato per essere auto servito e che sta vivendo una grande evoluzione. È la storia del quartiere popolare a sud di Trieste , Borgo San Sergio , progettato negli anni ’50 come cellula urbana autosufficiente e ...

Scoperto mini-sommergibile per trasportare la droga, sequestrati oltre 200 kg: il video del mezzo in azione - Scoperto mini-sommergibile per trasportare la droga, sequestrati oltre 200 kg: il video del mezzo in azione - Una rete di narcotrafficanti utilizzava un mini-sommergibile per il trasporto della droga tra vari Paesi. Il video dei carabinieri ...

Una storia nera, il film con Letitia Casta sulla violenza domestica è una bellissima sorpresa - Una storia nera, il film con Letitia Casta sulla violenza domestica è una bellissima sorpresa - Il 16 maggio esce al cinema il nuovo film di Leonardo D'Agostini, Una storia nera. Si tratta di un thriller giudiziario dai risvolti noir che racconta il disagio, le conseguenze e il lato oscuro della ...

Una storia nera - Una storia nera - Adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Antonella Lattanzi è ambientato in Puglia. Qui Vito e Carla sono una coppia che ha deciso di separarsi dopo anni di grande amore ma anche di forte ge ...