Così a Trieste rinasce il rione periferico | doposcuola - falegnameri - rigenerazione urbana La storia di Borgo San Sergio

(Di martedì 14 maggio 2024) Da “Bronx” a isola felice. Unnato per essere auto servito e che sta vivendo una grande evoluzione. È ladel quartiere popolare a sud diSan, progettato negli anni ’50 come cellulaautosufficiente e popolare, dove lo spazio dell’ex Casa del Popolo è diventato un cantiere progettuale permanente e inclusivo. Tutto grazie a un progetto gestito dalla cooperativa La Collina che, a partire dal 2022, ha promosso attività collettive, socializzanti e pre-professionalizzanti per un gruppo di ragazzi e ragazze under 35 in difficoltà. In poco più di un anno sono stati realizzati interventi di manutenzione, sono stati riorganizzati gli spazi interni e promosse le nuove attività, trasformando la Casa del Popolo “Palmiro Togliatti”, centro della comunità ...