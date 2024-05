(Di mercoledì 15 maggio 2024) L'agguato ai danni del primo ministroha sconvolto il Paese. Ilè statoda colpi di armi da fuoco che lo hanno raggiunto all'addome e alla testa, e l'aggressore è stato arrestato.è "in pericolo di vita" e "le prossime ore saranno decisive", fa sapere l'ufficio dello stesso capo del governo. Tutto è accaduto a Hadlova, centro vicino a Bratislava al termine di una riunione di governo. Mentre salutava un gruppo di sostenitori un uomo nella piccola folla ha gridato: "Robo, vieni qui", poi gli spari. Sui social alcuni video mostrano le immagini di quello che è accaduto subito: ilportato in auto da addetti alla sicurezza, e l'aggressore fermato a terra. - Si tratterebbe di un 71enne di Levice, riporta Tv Joj, avrebbe ...

Il premier slovacco è stato ferito a colpi di arma da fuoco subito dopo la riunione di governo a Handlova, vicino Bratislava . Lo riferisce la Bbc. Fico «è tra la vita e la morte». Lo riferisce il governo slovacco Fico è stato colpi to davanti a un ...

Il primo ministro slovacco Robert Fico è stato ferito in una sparatoria al termine di una riunione del governo nella città di Handlova. Lo riportano i media slovacchi spiegando che il...

Robert Fico, chi è il premier slovacco ferito: le posizioni su Russia e migranti - Robert fico, chi è il premier slovacco ferito: le posizioni su Russia e migranti - L'agguato ai danni del primo ministro slovacco Robert fico ha sconvolto il Paese. Il premier è stato ferito da colpi di armi ...

Attentato al premier slovacco Robert Fico: ferito a colpi di arma da fuoco - Attentato al premier slovacco Robert fico: ferito a colpi di arma da fuoco - Attentato questa mattina al premier slovacco Robert fico, ferito a colpi di arma da fuoco ad Handlova, vicino a Bratislava. fico è stato colpito davanti a un centro culturale della città dove si era t ...

Robert Fico "tra la vita e la morte" dopo tentato assassinio in Slovacchia - Robert fico "tra la vita e la morte" dopo tentato assassinio in Slovacchia - «È in pericolo di vita» il premier slovacco Robert fico, ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. L’attentato è avvenuto subito dopo una riunione di governo a Handlova, vicino a Bratislava. Secondo i ...