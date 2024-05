Robert Fico - chi è il premier filorusso della Slovacchia ferito ogg - sparato all’addome

(Di mercoledì 15 maggio 2024), ilè statoa colpi di pistola dopo la riunione di Governo a Handlova, vicino Bratislava. Sarebbe stato colpito davanti a un centro culturalecittà. Secondo i giornalisti presenti sul posto, sarebbero stati uditi diversi spari. Il leader è stato portato in ospedale, ma non sono emersi dettagli sulle sue condizioni. L’aggressore sarebbe stato arrestato. Un responsabile del partito Smer diha confermato al Guardian che il primo ministro è stato colpitoed è ora sottoposto a un intervento chirurgico. Leader controverso e criticato anche per la sua vicinanza alla Russia di Putin e per la sua ostilità all’Ue., già all’inizio ...

Robert Fico ferito in un attentato in Slovacchia. Orban: «Scioccato per il mio amico». Meloni: «Profondo sconcerto» - robert Fico ferito in un attentato in Slovacchia. Orban: «Scioccato per il mio amico». Meloni: «Profondo sconcerto» - Il primo ministro robert Fico, colpito da spari allo stomaco, «è tra la vita e la morte». Lo riferisce il governo slovacco.

