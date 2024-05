Paura in Slovacchia - il premier Fico ferito a colpi di pistola Lotta tra la vita e la morte

Il premier slovacco Robert Fico si trova in ospedale a lottare tra la vita e la morte, dopo che un attentato re gli ha sparato contro quattro volte colpendolo al torace. Fico era tornato a ricoprire la carica di primo ministro del Paese dell'Europa ...

Robert Fico, il premier slovacco vittima oggi di un grave attentato a colpi di arma da fuoco, è tornato alla guida del Paese da meno di un anno, da quando nell'ottobre 2023 ha ricevuto il quarto

