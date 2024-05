Milano allagata dal fiume Lambro - le foto

Il Lambro è uscito in alcuni punti dagli argini, i vigili del fuoco hanno eseguito circa ottanta interventi nell'area Milanese. Traffico intenso in città

Dalla sera di ieri, 14 maggio, non accennano a diminuire le piogge che si stanno abbattendo sul Nord Italia. In particolare, risultano allagate alcune zone della città di Milano , non solo quelle in prossimità dei corsi d’acqua: nel video di ...

La città di Milano è stata colpita da un intenso maltempo, con un’allerta arancione in corso a causa di fenomeni estremi come grandine, vento forte e temporali intensi. Le misure di sicurezza sono state attivate, incluso l’utilizzo della vasca di ...

Ancora allerta arancione su Milano, piena la vasca del Seveso - Ancora allerta arancione su Milano, piena la vasca del Seveso - Particolarmente colpito il quartiere Ponte lambro a causa dell’alto livello del fiume che è esondato e ha fatto rigurgitare i tombini allagando strade, cantine e box delle case di edilizia ...

Regione Lombardia in campo per fronteggiare il maltempo - Regione Lombardia in campo per fronteggiare il maltempo - Regione Lombardia tiene monitorata tutto il territorio che è interessato da pesanti precipitazione che stanno causando molti danni. Regione Lombardia in campo per fronteggiare il maltempo "Dalla serat ...

Cronaca meteo diretta - Maltempo Lombardia. Il fiume Sillaro esonda a Borghetto Lodigiano - Video - Cronaca meteo diretta - Maltempo Lombardia. Il fiume Sillaro esonda a Borghetto Lodigiano - Video - CRONACA, situazione in progressivo peggioramento nel lodigiano dove il fiume Sillaro sta esondando. L'acqua ha ormai raggiunto i piani terra delle abitazioni più vicine al corso d'acqua. Sulla zona ...