(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ilè uscito in alcuni punti dagli argini, idelhanno eseguito circa ottanta interventi nell'area Milanese. Traffico intenso in città

Monza , 25 febbraio 2024 - Si è tuffa to nel Lambro per recuperare uno dei suoi cani finito nel fiume e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per aiutarlo a risalire . E' successo questa mattina, domenica 25 febbraio, alle 8.45 in via Mentana a ...

Vedano al Lambro (Monza) – Per fortuna non era acceso. Un gufo è caduto nel camino . Di una casa di Vedano al Lambro . Erano le 17.30 quando il volatile è caduto nel condotto della canna fumaria in una villetta in via Resegone e, ritrovatosi ...

Maltempo in Piemonte, treni bloccati per la pioggia tra Novara e Arona - Maltempo in Piemonte, treni bloccati per la pioggia tra Novara e Arona - Ad Oleggio è completamente allagato e inagibile il sottopasso ferroviario nella frazione Bedisco, e ci sono numerosi alberi caduti sulle strade. Numerosi allagamenti anche a Bellinzago. Al lavoro i ...

Esondato il fiume Lambro a Milano, sommozzatori dei vigili del fuoco recuperano una signora disabile - Esondato il fiume lambro a Milano, sommozzatori dei vigili del fuoco recuperano una signora disabile - Il lambro è uscito in alcuni punti dagli argini, i vigili del Fuoco hanno eseguito un'ottantina di interventi nell'area Milanese. Traffico intenso in città ...

Nubifragio su Milano: piove senza sosta, allagamenti e fiumi in piena - Nubifragio su Milano: piove senza sosta, allagamenti e fiumi in piena - Preoccupa la situazione del fiume lambro, il cui livello ha raggiunto valori importanti ... Numerosi interventi sono stati effettuati dai vigili del fuoco sia in città che in provincia, principalmente ...