Milano sotto il diluvio | esondazione del fiume Lambro - strade e palazzi allagati – Foto e video

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Dalla sera di ieri, 14 maggio, non accennano a diminuire le piogge che si stanno abbattendo sul Nord Italia. In particolare, risultano allagate alcune zone della città di, non solo quelle in prossimità dei corsi d’acqua: neldi apertura, ad esempio, si vede un carroattrezzi intervenire lungo la strada che costeggia Parco Sempione: il manto stradale è completamente sommerso dall’acqua. Le perturbazioni, in Italia settentrionale, dovrebbero verificarsi anche domani e venerdì 17 maggio, con fenomeni temporaleschi: sono causate da un’area di bassa pressione sulla Gran Bretagna, che ha permesso il cedimento dell’alta pressione sul bacino Mediterraneo. Un miglioramento è atteso nel weekend. Tornando alla situazione milanese, si segnalano diversi interventi dei Vigili del fuoco – un’ottantina -, della Protezione civile e della Polizia locale, ...

Milano batte Trento 104-93 , nella seconda gara dei playoff dei quarti di finale di Serie A1 2023 / 2024 . Gli uomini di Messina si rifanno dopo la sconfitta in gaar 1, controllando una partita intensa e che ha regalato grandi azioni. In questo video ...

Il cantante si scusa per il finto furto del cellulare ma contrattacca: "Danno d'immagine? Nessuno ha criticato Sala nel video di Milano come Gotham City"

Anche Federica Panicucci ne parla spontaneamente allarmata. “Non so se a casa si sente questo rumore in studio. E’ la forte pioggia su Milano ”, dice improvvisamente durante la diretta di Mattino Cinque mentre l’argomento era tutt’altro, il caso ...

La scaletta del concerto di Raio Italia Live 2024 a Milano: l'ordine dei cantanti e gli orari - Stasera, mercoledì 15 maggio a partire dalle 2.40 si terrà il concerto di Radio italia live in piazza Duomo che vedrà esibirsi, tra gli altri, Geolier

Ederson furibondo con Guardiola, Ortega decisivo: il "cambio sbagliato" che potrebbe decidere la Premier League - Un errore che potrebbe valere la vittoria della Premier League. Il paradosso di una partita nel segno del portiere: tutto per un misunderstanding con Pep Guardiola. È accaduto durante il recupero dell

Cronaca meteo diretta - Milano, albero cade su alcune auto in via Caracciolo - Video - CRONACA, un albero è caduto intorno alle 9.30 del mattino all'incrocio tra via Caracciolo e via Govone. Sono state investite alcune auto. Preoccupazione nei primi momenti perché si temeva che