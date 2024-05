Maltempo - Molgora e Trobbia sorvegliati speciali e traffico paralizzato in Martesana

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Rotonde da guadare, strade e parcheggi allagati, fiume Adda e corsi d'acqua, anche in zonasi fanno i conti con la forte pioggia. Monitorano i livelli dei corsi d'acqua volontari di Protezione Civile e, per quanto riguarda, torrenti negli anni passati record di esondazione, anche le squadre del consorzio del Canale Villoresi. BUSSERO - ARCHIVIO - PROGETTO VASCHE LAMINAZIONE CONTRO ESONDAZIONI- FOTO CANALI - PER REDAZIONE/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI/LUCIDI “Non vengono segnalate situazioni emergenziali - così lo staff consortile - ma certamente la situazione è sotto strettissima osservazione". Come per quella più grande del Seveso, è in funzione da ore la vasca di laminazione del ...

All’indomani dell’assemblea cittadina indetta dall’associazione "No tunnel Tav" alla parrocchia dell’Ascensione, dove si è paventato il rischio del passaggio della talpa per le case, ma anche per la tramvia e per le porte monumentali di piazza ...

Prato , 27 febbraio 2024 – Il Maltempo si fa sentire a Prato e provincia in un martedì 27 febbraio di allerta arancione. Non ci sono criticità gravi ma il ricordo di quanto ac cade a novembre fa ancora male e i comuni adottano precauzioni per evitare ...

L’aeroporto Il Caravaggio di Orio al Serio, il terzo scalo aeroportuale italiano per numero di passeggeri. L’imminente Fiera dei Librai in programma sul Sentierone, il “cuore” del centro cittadino. La stazione ferroviaria, Oriocenter, il centro ...

Maltempo in Brianza, sottopassi allagati. Chiuso per precauzione il parco di Monza - Il torrente Tarò con il fiume Seveso e il Lambro sono sorvegliati speciali. A Meda a causa del cedimento di un tratto di fognatura ...

Piove senza sosta, Lambro sorvegliato speciale - Cresce la preoccupazione a Monza e non solo per la pioggia insistente delle ultime ore. La situazione, in base all'ultimo aggiornaamento della Protezione Civile comunale, vede il livello idrometrico d ...

MALTEMPO Il Lambro torna a far paura nel Sudmilano, esondazioni tra Peschiera, San Donato e Ponte Lambro - Esondazioni ed evacuazioni sul confine tra Peschiera Borromeo, San Donato e Ponte Lambro, e il fiume Lambro torna a far paura nel Sudmilano. Le precipitazioni abbondanti delle ultime ore hanno gonfiat ...