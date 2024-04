Dall’aeroporto alla Fiera dei Librai | obiettivi sensibili sorvegliati speciali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024) L’aeroporto Il Caravaggio di Orio al Serio, il terzo scalo aeroportuale italiano per numero di passeggeri. L’imminentedeiin programma sul Sentierone, il “cuore” del centro cittadino. La stazione ferroviaria, Oriocenter, il centro commerciale di Orio al Serio, gli edifici istituzionali, fiere, luoghi di culto, musei, lo stadio, eventi culturali e sportivi. Anche la Bergamasca si è allineata alle linee guida decise dal Viminale e deciso il rafforzamento dei controlli in tutti i luoghi identificati come "". Al termine della riunione settimanale del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, l’organismo presieduto dal prefetto Giuseppe Forlenza e di cui fanno parte i vertici delle forze dell’ordine, è stato deciso di incrementare ulteriormente i controlli in tutto il ...