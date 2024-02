Maltempo a Prato e provincia | fiumi sorvegliati speciali Grosso pino cade su auto

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 febbraio 2024 – Ilsi fa sentire ain un martedì 27 febbraio di allerta arancione. Non ci sono criticità gravi ma il ricordo di quanto aca novembre fa ancora male e i comuni adottano precauzioni per evitare ogni possibile problema.in Toscana, la diretta Volontari della protezione civile hanno posizionato nel pomeriggio sacchi di sabbia a protezione di alcune abitazioni a Figline di, l'abitato a nord della città che il 2 novembre 2023 fu travolto dall'alluvione. Lo si apprende dal Comune il quale rende anche noto che squadre sono operative anche lungo il Fosso Castagno, sempre a Figline. La decisione di mettere i sacchi di sabbia è stata presa dopo un sopralluogo tecnico. Inoltre personale del ...

