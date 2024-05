Maltempo e nubifragi a Milano - mai così tanta pioggia a maggio negli ultimi 170 anni

(Di mercoledì 15 maggio 2024)da record a, non piovevatanto ada 170. Come rende noto ilmeteo.it “in alcune zone della città sono state registrate delle precipitazioni torrenziali con cumulati oltre i 100 mm didalla mezzanotte” al pomeriggio di giovedì, “con picchi di 130 mm a Monza e Lodi“.ed esondazioni stanno causando numerosi allagamenti e disagi nel capoluogo lombardo e in diversi centri della regione. “A fine evento probabilmente batteremo ogni record degli170per il mese di“, scrive ilmeteo.it sottolineando come alla stazione diBrera “il valore massimo di 98 mm risulta già abbondantemente superato, ma altre forti piogge sono in arrivo fino a ...

Nessuna paura. Doro thea Wierer non si ritira, anzi: sarà al via della prossima edizione della Coppa del Mondo e continuerà a gareggiare fino al 2026 per i Giochi di Milano-Cortina . "Avevo affrontato la scorsa preparazione estiva con l’entusiasmo ...

Christian Di Martino, il 35enne vice ispettore di Polizia accoltellato l’8 maggio alla stazione di Lambrate a Milano, voleva bloccare l’aggressore , il 37enne di origini marocchine Hassan Hamis, per evitare che venisse travolto da un treno . A ...

Amici, conto alla rovescia per la finale 2023 - 2024: chi è il favorito il 18 maggio - ... Holden si è destinto per la sua determinazione e nonostante la giovane età, ha scritto così tante ... Cresciuto a Milano, si avvicina alla musica all'età di 11 anni e in poco tempo si fa notare con ...

