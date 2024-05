Colpi di pistola contro il Premier | condizioni disperate VIDEO

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Un uomo si è avvicinato all’improvviso e lo hato quattro volte al petto e all’addome. E’ stato subito arrestato dalla polizia Attentato aldella Slovacchia. Il Primo Ministro Robert Fico è rimasto ferito in una tremenda e improvvisa sparatoria. E’ stato portato in ospedale dove è stato sottoposto a una operazione. E’ in pericolo di vita anche per via del tanto sangue che ha perso. Il momento in cui ilè ferito e viene messo sulla macchina per andare in ospedale (Ansa Notizie.com) L’aggressione è avvenuta nella città di Handlova, a 150 chilometri a Nord-Est di Bratislava. Il sospettato è stato immediatamente localizzato dalle persone e dalla polizia e subito arrestato, secondo i media slovacchi sarebbe un uomo di 71 anni. Hanno sparato a Fico, Primo Ministro della Slovacchia… L’aggressore è stato ...