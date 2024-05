Robert Fico - attentato al premier slovacco | ferito da 4 colpi di pistola Lotta tra vita e mort - operato all' addome Fermato un 71enne

Il PROFILO - Fico, il premier slovacco vicino a Orban - Il PROFILO - fico, il premier slovacco vicino a Orban - robert fico, il premier slovacco vittima oggi di un grave attentato a colpi di arma da fuoco, è tornato alla guida del Paese da meno di un anno, da quando nell'ottobre 2023 ha ricevuto il quarto ...

Robert Fico, chi ha sparato: JC Bran, pensionato di 71 anni. Il lavoro in un servizio di sicurezza privato e la passione per le poesie - robert fico, chi ha sparato: JC Bran, pensionato di 71 anni. Il lavoro in un servizio di sicurezza privato e la passione per le poesie - I media slovacchi hanno identificato in JC Bran, un pensionato di 71 anni con la passione per la poesia, l'uomo che oggi ha sparato al primo ministro slovacco robert fico. L'arma utilizzata era ...

Spari contro il premier slovacco…" - Spari contro il premier slovacco…" - Il premier slovacco robert fico è stato ferito a colpi di arma da fuoco subito dopo la riunione di governo a Handlova, vicino Bratislava. Lo riferisce la Bbc. Secondo le indagini preliminari… Leggi ...