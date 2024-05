Cava Fornace - i risultati delle analisi dopo lo sversamento Ecco cosa ha rilevato Arpat

In seguito allo smottamento verificatosi il 6 maggio nella discarica di ex Cava Fornace , dal campione prelevato dal fosso e composto da percolato presumibilmente mescolato ad acque meteoriche provenienti da diverse parti del sito, non sono stati ...

Montignoso (Massa Carrara), 13 maggio 2024 – Uno “scenario non preoccupante: non sussistono pericoli per l'ambiente e per l'incolumità pubblica. Tuttavia dalle analisi in corso, è emersa la presenza di fibre di amianto nel sedimento che il ...

Ex Italcementi, nel progetto futuro industrie, fotovoltaico e un parco - Ex Italcementi, nel progetto futuro industrie, fotovoltaico e un parco - Ex Italcementi: «Demoliremo lo stabilimento, bonificheremo l’area e creeremo un’area industriale compatibile con il Parco colli». A parlare è Antonio Sala, ...

Frana a Cava Fornace: un esposto alla Procura - Frana a cava fornace: un esposto alla Procura - Un esposto in Procura per l’incidente alla discarica di cava fornace. Lo ha presentato il Coordinamento dei comitati e delle associazioni per la depurazione, bonifiche e la ripubblicizzazione dei serv ...

