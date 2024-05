Casoria - inaugurato il centro per l’infanzia nell’immobile tolto al boss Il sindaco Bene | Da ottobre nuova vita con i bimbi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il primo vagito c’è stato al taglio del nastro. Non poteva che cominciare con la voce candida di una bambina l’avventura delperche oggi l’amministrazione comunale guidata da Raffaeleha consegnato in tempi record alla città di. Dalla demolizione del 17 aprile 2023 al taglio del nastro di oggi, 15 maggio 2024, non sono passati nemmeno tredici mesi, segno di un grande impegno degli uffici comunali in questo ambizioso progetto. Le voci dei bambini saranno una boccata di ossigeno per un quartiere per anni ostaggio dell’abusivismo e della mancanza di servizi. Alla presenza, tra gli altri, degli assessori regionali Bruno Discepolo e Mario Morcone, del procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli Sergio Ferrigno e della dirigente dell’Agenzia Nazionale per ...