Casoria - un centro per l’infanzia nell’immobile tolto al boss

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune diha consegnato alla città ilpernatoal. In tredici mesi – dalla demolizione del 17 aprile 2023 al taglio del nastro di oggi – è stato ultimato un progetto simbolo per un quartiere per anni ostaggio dell’abusivismo e della mancanza di servizi. Alla presenza, tra gli altri, degli assessori regionali Bruno Discepolo e Mario Morcone, del procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli Sergio Ferrigno e della dirigente dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata Grazia Mirabile, il sindaco Raffaele Bene e l’assessore all’Urbanistica Tommasina D’Onofrio hanno accompagnato i presenti nella nuova ...

Il sogno di una Casoria a misura di bambino prende forma. In appena un anno il bunker dell’ex boss è diventa to un centro per l’infanzia . Mercoledì 15 maggio alle ore 10,30 l’amministrazione comunale targata Raffaele Bene, insieme alle autorità ...

In sala 'Nati pre-giudicati' di Cerbone scritto con detenuti - In sala 'Nati pre-giudicati' di Cerbone scritto con detenuti - Arriva al cinema il 16 maggio in uscita nazionale "Nati pre-giudicati", il film di Stefano Cerbone, scritto con i detenuti dell'Alta Sicurezza del carcere napoletano Casa Circondariale "Pasquale Manda ...

Rapinata la gioielleria del noto centro commerciale - Rapinata la gioielleria del noto centro commerciale - I carabinieri della compagnia di casoria sono intervenuti prontamente presso il centro commerciale "Le Porte di Napoli" in via Santa Maria la Nova, ad ...

Afragola, rapina choc al centro commerciale: banditi armati via con gioielli e orologi - Afragola, rapina choc al centro commerciale: banditi armati via con gioielli e orologi - I carabinieri della compagnia di casoria - allertati dal 112 - intervengono a via santa Maria la nova ad Afragola nel centro commerciale Le Porte di Napoli per una rapina. Da una prima ...