Casoria - la villa dell’ex boss diventa un centro per l’infanzia | Togliamo spazio all’illegalità

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il sogno di unaa misura di bambino prende forma. In appena un anno il bunkerto unper. Mercoledì 15 maggio alle ore 10,30 l’amministrazione comunale targata Raffaele Bene, insieme alle autorità locali ed all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità, inaugurerà la struttura socio educativa di via Monte Bianco, dedicata ai bambini. Sarà un giorno di rinascita per il quartiere Stella e per l’intera comunità che torna ad appropriarsi di un bene tolto alla criminalità e destinato a migliorare la vita delle famiglie con orti sociali e spazi per l’aggregazione. I lavori, come promesso all’atto della demolizione nell’aprile 2023, sono terminati nel giro di un anno, sublimando così ...