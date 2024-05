Attentato in Slovacchia - spari contro il premier Fico Trasportato in ospedale | lotta tra la vita e la morte

Il primo ministro della Slovacchia Robert Fico è stato colpi to da diversi spari di arma da fuoco . Dopo la riunione di governo tenuta in un centro culturale di Handlova, vicino alla capitale Bratislava, Fico stato ferito da un’aggressore, già ...

Attentato in Slovacchia . Il primo ministro Robert Fico è rimasto vittima oggi di un tentato omicidio. Un uomo di 71 anni ha infatti sparato contro il premier , il quale è rimasto ferito e si trova ricoverato in ospedale. L'aggressore è stato ...

Slovacchia: dove si trova, capitale, rapporti con la Russia ed elezione del premier Robert Fico. La storia - Slovacchia: dove si trova, capitale, rapporti con la Russia ed elezione del premier Robert Fico. La storia - La Slovacchia, Paese col fiato sospeso nelle ultime ore per l'attentato al primo ministro Robert Fico è uno stato dell’Europa centro-orientale con capitale Bratislava, ...

Chi è Robert Fico, il leader populista che piace al Cremlino ferito oggi in Slovacchia - Chi è Robert Fico, il leader populista che piace al Cremlino ferito oggi in Slovacchia - premier per la quarta volta, era stato costretto a dimettersi nel 2018 dopo l’omicidio del giornalista Kuciak e i sospetti di corruzione ...

Spari contro il premier slovacco Robert Fico: “Verrà operato, è in pericolo di vita”. Arrestato l’aggressore - Spari contro il premier slovacco Robert Fico: “Verrà operato, è in pericolo di vita”. Arrestato l’aggressore - Un attacco a colpi d’arma da fuoco ha ferito il premier slovacco Robert Fico. Il capo del governo si trovava a una riunione di governo a Handlova, vicino Bratislava, al termine della quale è stato rag ...