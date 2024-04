Carabinieri | suicida un' allieva di 25 anni della scuola marescialli a Firenze

Un 37enne è stato rintracciato dai carabinieri sul monte Terminio; era in stato confusionale, aveva assunto dei farmaci per uccidersi.Continua a leggere (fanpage)

I fatti sono avvenuti sabato 23 marzo a Massafra. La donna, di circa cinquant'anni, minacciava di buttarsi dal sesto piano della palazzina dove vive. Fondamentale l'intervento dei vigili del fuoco di Castellaneta e dei carabinieri ad evitare una tragedia. Le immagini sono diventate virali.Continua a leggere (fanpage)

Pubblicato il 25 Marzo, 2024 E’ un ragazzo di 31 anni la persona che ha avvisato via sms, il proprio medico dell’intenzione di farla finita. Per sua fortuna il sanitario non ha perso tempo allertando le forze dell’ordine che si sono subito messe all’opera riuscendo a salvarlo. L’episodio è avvenuto a Sermoneta; i militari si sono precipitati a casa della persona e, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, sono riusciti ad introdursi in casa; il ... (dayitalianews)

Pubblicato il 26 Febbraio, 2024 I Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea sono riusciti ad evitare che un 28enne del luogo si togliesse la vita, intervenendo per tempo presso la sua abitazione. In particolare nella tarda mattinata, il giovane, caduto da qualche tempo in uno stato depressivo per questioni lavorative, era riuscito a sottrarre al padre le chiavi dell’auto di famiglia per scappare a bordo del veicolo, spegnendo il ... (dayitalianews)

Roma, 5 febbraio 2024 -Un 22enne originario della Guinea si è tolto la vita ieri nel centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Ponte Galeria in via Cesare Chiodi a Roma. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato San Paolo. Dopo il suicidio, scoppia il caos: per protesta alcuni ospiti hanno tentato di forzare le grate della struttura e lanciato sassi contro il personale. Per riportare la situazione alla normalità le forze ... (ilfaroonline)