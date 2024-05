Allegri - la Coppa Italia per dire addio alla Juventus | la vittoria sarebbe da record

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Potrebbe essere l’ultima finale. Lo ha ammesso Massimiliano, nella conferenza stampa della vigilia, mentre era intento ad abbassare le aspettative, com’è solito fare, cercando di destreggiarsi fra le dichiarazioni di Danilo di ben altro tenore. La partita di questa sera frae Atalanta potrebbe essere l’ultima chance per salvare la stagione, indipendentemente dal piazzamento Champions raggiunto che mai potrà essere l’obiettivo massimo di una società con la storia, il palmares e le ambizioni della. La Finale dipotrebbe essere anche l’ultima possibilità per Massimilianodi vincere un trofeo con lae andar via lasciando un bel ricordo. E non solo…man di ...