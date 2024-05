Prime pagine 15 maggio | Allegri vs Gasp - la Coppa dell'addio Cont - piano Napoli Inter-Gudmundss -n, l'offerta

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: finale di Coppa Italia, si gioca anche in Premier, Liga e Ligue1 - Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: finale di coppa Italia, si gioca anche in Premier, Liga e Ligue1 - Oggi a Roma si disputa la finale di coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Si gioca anche in Premier, Liga e Ligue 1. Di seguito la programmazione completa di oggi in tv.

Atalanta: il cammino in Coppa Italia - Si avvicina a grandissimi passi l'appuntamento con la Finale di coppa Italia fra Juventus e Atalanta, in programma mercoledì 15 maggio alle ore 21:00. La Juventus, per conquistare ...

Gasperini: "Abbiamo fatto qualcosa di grande. Il mio modello è replicabile" - Domani si gioca la finale di coppa Italia tra Atalanta e Juventus e l'allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini parlerà la sfida dell'Olimpico in conferenza stampa dallo stadio. D ...