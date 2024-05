Atalanta-Juventus - Allegri sfavorito in finale di Coppa Italia | le quote per i marcatori

La Juventus, archiviato l’impegno dello scorso turno di campionato contro la Salernitana, vuole assolutamente conquistare la vittoria contro l’Atalanta nel match valevole per finale della Coppa Italia 2023/2024. In una stagione molto complicata, la ...

Landucci non sapeva di essere ripreso: il vice di Allegri si lascia scappare una frase sulla Juve - Landucci non sapeva di essere ripreso: il vice di allegri si lascia scappare una frase sulla Juve - La Juventus è a Roma per giocare stasera la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta: in mattinata il vice di allegri, Landucci, è stato intercettato ...

Atalanta-Juventus: le probabili formazioni, orario e dove vedere la finale di Coppa Italia - atalanta-juventus: le probabili formazioni, orario e dove vedere la finale di Coppa Italia - Per la Juventus è l’ultima chiamata di una stagione avara di risultati; e solo se vince allegri sarà riconfermato. Per l’Atalanta, è vero che è alla ricerca del suo primo trofeo, ma è altrettanto vero ...

Paolo Bargiggia: 'Gasperini ritornerebbe volentieri ad allenare la Juventus' - Paolo Bargiggia: 'Gasperini ritornerebbe volentieri ad allenare la Juventus' - Si vocifera però di un accordo tra i bianconeri e Thiago Motta sulla base di un biennale da 3,5 milioni di euro ...