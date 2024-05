Scommette sul Bologna in Champions a inizio stagione e ora incassa | il 70enne aveva calcolato tutto

La dedica di Arianna Mihajlovic per il compianto marito dopo la qualificazione del Bologna in Champions League Arianna Mihajlovic , moglie di Sinisa, ha dedica to un pensiero da BRIVIDI al marito dopo la qualificazione del Bologna alla prossima ...

Non si ferma la festa per la storica qualificazione in Champions del Bologna . Troppo l’entusiamo dopo tanta attesa (giusto sessant’anni) dall’ultima volta. Anche ieri festeggiamenti e brindisi in onore dei ragazzi di Thiago Motta che con due ...

Cor. Sport – Bologna si prepara alla festa - Cor. Sport – bologna si prepara alla festa - Quella di domenica sera, con i 10 mila tifosi riversatisi in piazza Maggiore al termine della sfida tra Atalanta e Roma, è stata soltanto l'anteprima di ciò che attende bologna nei prossimi giorni.

INTER - Mkhitaryan: "Champions Siamo stati troppo rilassati a Madrid" - INTER - Mkhitaryan: "champions Siamo stati troppo rilassati a Madrid" - Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha parlato ad ArmSport della stagione nerazzurra: "Due mesi prima del derby che poteva decidere lo scudetto, tutta la squadra faceva calcoli per capire s ...

Thiago Motta Juve, Saputo non si arrende e RILANCIA: così vuole trattenerlo a Bologna - Thiago Motta Juve, Saputo non si arrende e RILANCIA: così vuole trattenerlo a bologna - Il numero uno rossoblù proverà a far leva su una champions tutta da giocare in una piazza che ama il tecnico italo-brasiliano, ma i nomi per la successione non mancano. In vantaggio Italiano, con ...