Bologna - nuovo cinema Paradiso Una città in festa per la Champions Vale in partenza 40 milioni di euro

(Di martedì 14 maggio 2024) Non si ferma laper la storica qualificazione indel. Troppo l’entusiamo dopo tanta attesa (giusto sessant’anni) dall’ultima volta. Anche ieri festeggiamenti e brindisi in onore dei ragazzi di Thiago Motta che con due turni di anticipo sono volati nell’pa che più conta, dopo la grandeche ha visto in piazza Maggiore domenica sera il teatro principale dell’entusiasmo di migliaia di persone con cori, bengala con i colori rossoblù e tantissimi brindisi. Anche il cantante Cesare Cremonini non ha resistito: "Mi sono svegliato con questa musica in testa" e ha postato su Instagram un video in cui al pianoforte suona la musica della. Si aspetta già la partita di lunedì al Dall’Ara con la Juventus che di fatto può sancire il terzo posto. Dopo il ...

Bologna non dimentica Mihajlovic. La piazza esplode: "Per Sinisa alè". Arianna: "Mi manchi più del solito" - bologna non dimentica Mihajlovic. La piazza esplode: "Per Sinisa alè". Arianna: "Mi manchi più del solito" - La città nella festa Champions ha ricordato il mister che tanto ha inciso nella parabola vincente della squadra. La dedica di Orsolini subito dopo la vittoria dell’Atalanta: "Ho pensato a lui: ha post ...

Arianna Mihajlovic: «Sinisa non criticò Thiago Motta quando prese il suo posto. Il Bologna è la squadra che ci è più vicina» - Arianna Mihajlovic: «Sinisa non criticò Thiago Motta quando prese il suo posto. Il bologna è la squadra che ci è più vicina» - La moglie dell'ex allenatore rossoblù:«Che emozione i cori per lui durante la festa per la Champions, anche noi abbiamo tifato con la città. L'obiettivo di mio marito era portare in alto questo club.