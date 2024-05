Me ne vado - ho deciso Ra - si chiude una pagina di storia | il conduttore lascia il programma dopo 19 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 14 maggio 2024) Altro cambio di conduzione in Rai. Quella in corso nella televisione pubblica è una vera e propria rivoluzione.gli addii di Fabio Fazio e Amadeus, sbarcati sul canale Nove, si è parlato anche di Gigi Marzullo tra i pezzi da 90 in partenza. E non solo, anche Flavio Insinna sembra destinato are la Rai, ma per approdare su La7 e non al Nove. Qualche giorno fa, inoltre, aveva salutato pure Massimo Bernardini. “Sì è vero che non presenterò più il– ha detto ildi Tv Talk – È doveroso per quelli della mia generazione passare la mano ai più giovani. Voglio specificare che il mio obiettivo non è fare il pensionato. Se a qualcuno in Rai o sul mercato interesserà, proverò a dedicarmi ai pochi progetti editoriali e audiovisivi, quantitativamente meno impegnativi, che da tempo ho nel cassetto. ...