LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | dopo il traguardo volante evadono quattro corridor - 73 km all’arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE 15.53 La volata al, con anche la caduta di Laporte nei primi secondi di video. Results of the IS in Ceparana: @kaden groves@KooijOlav@MilanJonathan Meanwhile, @LAPORTEChristop has severely crashed, but he can carry on. #dItalia pic.twitter.com/voHnJ0jAFn —(@ditalia) May 8,15.51 Continuano a guadagnare inuovi attaccanti, con il loro margine che arriva a toccare il minuto e venti secondi. 15.49 Il risultato completo dello sprint intermedio: 1 GROVES Kaden 122 KOOIJ Olav 83 MILAN Jonathan 6 4 BIERMANS Jenthe 5 5 VAN LERBERGHE Bert 4 6 BAYER Tobias 3 7 PLANCKAERT Edward 2 8 LAMPERTI Luke 1 15.47 ...