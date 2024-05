Valentina non ce l' ha fatta | morta la 26enne coinvolta in un incidente sabato sera sull' auto con gli amici

(Di martedì 14 maggio 2024) PADOVA/VERONA - Speranze finite, oggi 14 maggio il cuore diRenso ha smesso di battere. La donna in compagnia di due, di cui uno ancora ricoverato in prognosi riservata,...

Cronache Cittadine COLLEFERRO – In occasione del centenario della nascita di Lidia Menapace, la sezione Anpi Colleferro “La Staffetta Partigiana” vuole ricordare L'articolo Colleferro. Sabato 6 Aprile , in Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” , ...

PADOVA/VERONA - Speranze finite, oggi 14 maggio il cuore di Valentina Renso ha smesso di battere. La donna in compagnia di due amici , di cui uno ancora ricoverato in prognosi riservata, sabato sera ...

Terribile incidente nel Padovano, Valentina Renso muore a soli 26 anni - Terribile incidente nel Padovano, valentina Renso muore a soli 26 anni - valentina Renso, 26 anni, perde la vita dopo un terribile incidente in via della Croce. Un'altra giovane rimane in prognosi riservata ...

Morta dopo lo schianto a Cervarese, ecco chi era la pilota 26enne Valentina Renso - Morta dopo lo schianto a Cervarese, ecco chi era la pilota 26enne valentina Renso - Una enorme passione per le auto e la guida sportiva. valentina Renso aveva 26 anni e viveva a San Giovanni Lupatoto nel Veronese. sabato sera ha perso il controllo della sua Bmw lungo la Sp 20 del ...

Finita fuori strada con l'auto insieme a due amici, 26enne muore in ospedale dopo tre giorni - Finita fuori strada con l'auto insieme a due amici, 26enne muore in ospedale dopo tre giorni - valentina Renso, 26enne di San Giovanni Lupatoto, è una delle persone coinvolte nella fuoriuscita autonoma che si è verificata nella serata di sabato nel Padovano: troppo gravi i traumi riportati e la ...