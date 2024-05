Fabriano - compra un' assicurazione on line ma è fantasma | coppia denunciata

(Di martedì 14 maggio 2024)(Ancona), 14 maggio 2024 - Nuova truffa onregistrata a: i carabinieri denunciano una. Il fatto è avvenuto nei mesi scorsi ma ha richiesto articolate indagini. Un anziano è stato contatto al telefono da due operatori che gli proponevano la sottoscrizione di un’per l’auto annuale dal costo di 400 euro. Ha deciso di dar corso alla sottoscrizione effettuando un bonifico della somma pattuita sull’Iban indicatogli. Ma dopo alcuni giorni non ha ricevuto nulla. Il numero di telefono dal quale era stato contattato risultava staccato. Si è rivolto ai carabinieri della stazione diche hanno avviato lunghe e articolate indagini durate mesi che hanno preso il via dall’utenza telefonica e dall’Iban sul quale era stato effettuato il pagamento. Alla ...

