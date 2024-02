Fabriano | compra una motosega elettrica on line e riceve un giocattolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)(Ancona), 28 febbraio 2024 – Ancora truffe messe a segno in rete. Due quelle registrate e scoperte negli ultimi giorni: in un caso l’acquirente convinto di averto unaa casa un. E’ accaduto a Cupramontana dove è stato denunciato un nordafricano di trent'anni residente in Campania. Vittima un uomo di 50 anni Cupramontana che pensava di aver acquistato una minidel valore di 700 euro. L’aveva vista su internet ed era convinto facesse al caso suo. Visto il prezzo interessante ha versato la somma e in effetti in questo caso il pacco è arrivato a domicilio ma all'interno conteneva una. Una piccoladotata di ...