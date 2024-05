(Di domenica 12 maggio 2024)In una vicenda che sembra essere la copia di tante altre per la tecnica messa in atto, la polizia diha sventato unae recuperato una quota del denaro illecitamente...

Fabriano (Ancona), 16 marzo 2024 – truffatore arrestato in flagranza dai poliziotti: mano pesante del questore di Ancona Cesare Capocasa nei confronti del 27enne napoletano. La truffa del ‘finto avvocato’ è andata in scena giovedì nella città della ...

Compra un Suv per 8mila euro, ma è una truffa. La polizia denuncia coppia e trova parte dei soldi - Compra un Suv per 8mila euro, ma è una truffa. La polizia denuncia coppia e trova parte dei soldi - Il fabrianese si è rivolto al commissariato quando i venditori non rispondevano più: mancava solo l’ultima rata.

L’affare è un bluff. Truffa online a Fabriano per l’acquisto di un suv - L’affare è un bluff. truffa online a fabriano per l’acquisto di un suv - la polizia di fabriano ha sventato una truffa online e recuperato una quota del denaro illecitamente sottratto. Un fabrianese, alla ricerca di un Suv adatto alle sue escursioni montane e in zone ...

Jesi Al Palio dei Sogni i Sindaci della Vallesina in corteo - Jesi Al Palio dei Sogni i Sindaci della Vallesina in corteo - Questo pomeriggio l'avvio ufficiale sancito dall'araldo e i saluti istituzionali in Piazza Baccio Pontelli, poi offerta del cero e messa in Duomo ...