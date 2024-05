Calciomercato Juventus - via alla rivoluzione | chi andrà via e i giocatori in bilico

(Di lunedì 13 maggio 2024) Una seconda parte di stagione, per la, quanto mai deludente. I bianconeri, dopo una prima parte di campionato in cui avevano cullato addirittura il sogno scudetto, sono letteralmente crollati negli ultimi mesi, tanto da aver raccolto appena 18 punti nelle ultime quindici giornate, in cui...

Allo Stadio Olimpico, il match per la 35ª giornata di Serie A 2023/2024 tra Roma e Juventus : sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Allo Stadio Olimpico, Roma e Juventus si affrontano nel match valido per la 35esima giornata della Serie ...

Ripresi i lavori della Juventus alla Continassa in vista del match di domenica alle 18 con la Salernitana, valevole per la 36esima giornata di campionato. Kenan Yildiz resta ancora in dubbio, con l’attaccante che è ancora alle prese con qualche ...

Juventus, Capello: 'Ciclo di Allegri finito. Futuro di Max Se va in Arabia...' - juventus, Capello: 'Ciclo di Allegri finito. Futuro di Max Se va in Arabia...' - "Credo che Allegri abbia finito il suo ciclo alla juventus", commenta l'ex allenatore Fabio Capello a Rai Radio 1: " La squadra non è.

La Juve torna in Champions: quanto vale la qualificazione nel 2024/25 - La Juve torna in Champions: quanto vale la qualificazione nel 2024/25 - Ecco quanto incasserà il club bianconero per la partecipazione alla prossima edizione del torneo, la prima con il nuovo format a girone unico e 36 squadre.

La Juventus riscrive la storia con un ritorno glorioso in Champions League - La juventus riscrive la storia con un ritorno glorioso in Champions League - La juventus ha ottenuto un posto nella prossima edizione della UEFA Champions League, segnando un ritorno trionfale alla massima competizione europea per club dopo una stagione di assenza. Questo succ ...