Assaltano un’auto per rapinarla Botte al conducente - poi la fuga

(Di martedì 14 maggio 2024) Prato, 14 maggio 2024 – Hanno assalito e bloccatolungo la strada, preso a calci e pugni ile poi lo hanno rapinato. Scene da Far West a Prato, dove un gruppo di uomini, probabilmente più di tre, hanno sottratto portafogli e smartphone al guidatore, ma soprattutto gli hanno portato via via la vettura. A bordo c'era un altro passeggero, fatto scendere. I carabinieri del Radiomobile, con l'ausilio della Squadra volanti della questura, hanno individuato e fermato tre assalitori, marocchini senza fissa dimora fra i 24 e i 29 anni, pregiudicati. Dopo l'identificazione sono stati denunciati a piede libero. Anche le due vittime della rapina sono marocchini, di 27 e 30 anni. All'assalto, ricostruiscono le forze dell'ordine, hanno però partecipato più di tre persone. Le ricerche proseguono, anche perché andrà chiarito in quale contesto ...

Tempo di lettura: 2 minutiUna ragazza di 21 anni è stata investita e uccisa a Napoli all’alba di oggi da un’auto pirata in via Cattolica, una strada di collegamento tra la zona di Cavalleggeri d’Aosta e Coroglio, nella parte occidentale della ...

Buggiano (Pistoia), 12 maggio 2024 – Un altro incidente a Buggiano. Dopo quello in via Ponte Buggianese, dove sono rimasti feriti tre bambini, i vigili del fuoco di Pistoia sono intervenuti all’alba intorno alle 04:30 in via Terra Rossa Fonda. ...

Olbia: la posta si consegna in modalità green - ... tra auto elettriche e ibride, tricicli elettrici e termici a ... ad esempio, in alcune macchine, il sedile passeggero è dotato di un ...Entry&Start per il riconoscimento a distanza del conducente. ...

Con la app 'Mobility Company' nove tonnellate di Co2 in meno immesse nell'aria di Busto Arsizio - ...9%), per un totale di 258,51 km e 142,99 kg di Co2 evitati - auto ...99 kg di Co2 evitati - auto (car pooling) 159 (1,6%), per un ... 2 punti a tratta CarPooling Conducente: 2 punti a tratta CarPooling ...