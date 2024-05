Si schianta contro un’auto parcheggiata e si ribalta All’arrivo dei soccorritori - nessuna traccia del conducente

(Di domenica 12 maggio 2024) Buggiano (Pistoia), 12 maggio 2024 – Un altro incidente a Buggiano. Dopo quello in via Ponte Buggianese, dove sono rimasti feriti tre bambini, i vigili del fuoco di Pistoia sono intervenuti all’alba intorno alle 04:30 in via Terra Rossa Fonda., per cause in via di accertamento, è andata a urtareun altro veicolo parcheggiato. Dopo lo schianto, l’auto ha abbattuto tre alberi e una campana del vetro e poi si è cappottata di fronte al ancello di una casa.deinon c’eradel. Nessun altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

