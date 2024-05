Un giocatore non sarebbe lui - ma il fratello gemello | il club chiede il test del DN - è un nazionale

L’attenzione sui protagonisti dell’ultimo Grande Fratello è ancora alta e il pubblico sempre più curioso di sapere retroscena inediti sulla casa ma anche sviluppi sui rapporti, relazioni e non, tra gli ex inquilini. E tra i concorrenti più ...

Due guardie giurate sono accusate dell'omicidio preterintenzionale di Giovanni Sala . Danilo, fratello del 34enne, ha dichiarato a Fanpage.it: "Senza quella violenza non sarebbe morto . La droga che aveva assunto non sarebbe stata sufficiente a ...

Un giocatore non sarebbe lui, ma il fratello gemello: il club chiede il test del DNA, è un nazionale - Un giocatore non sarebbe lui, ma il fratello gemello: il club chiede il test del DNA, è un nazionale - Se confermata, sarebbe una delle più clamorose truffe della storia del calcio: il nazionale guineano Edgar Ié non sarebbe chi dice di essere, ma avrebbe ...

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati sono diventati genitori di Noah - Enock Barwuah e Giorgia Migliorati sono diventati genitori di Noah - Sabato 11 maggio Enock Barwuah e Giorgia Migliorati sono diventati genitori del piccolo Noah. Anche lo zio Mario Balotelli ha scritto una dolce dedica per la nascita del nipotino ...

Chanel Totti compie 17 anni, ma alla festa non c'è Cristian Babalus: le voci sulla crisi e il messaggio al papà Francesco - Chanel Totti compie 17 anni, ma alla festa non c'è Cristian Babalus: le voci sulla crisi e il messaggio al papà Francesco - La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, a differenza dello scorso anno quando festeggiò in discoteca con alcuni amici, questa volta ha voluto trascorrere una piacevole serata in un ristorante con ...