Giovanni Sala morto davanti alla sede Sky a Milano | “Senza la violenza dei vigilanti mio fratello sarebbe vivo”

“L’altro giorno ho sentito Max sereno. E lo sarei anche io al suo posto: sta raggiungendo gli obiettivi che gli ha dato il club e ha il contratto per il 2024-25. Sta rispettando gli obiettivi e ha un contratto fino al 2025. Non lo sento stufo della ...

Sindaco Rozzano: “Più speranze per stadio Inter, ho avuto contatti. Proroga ottenuta dietro impegni” - Sindaco Rozzano: “Più speranze per stadio Inter, ho avuto contatti. Proroga ottenuta dietro impegni” - Continuo a sognare perchè sarebbe una grande opportunità per il nostro territorio ... 8183 del 17/05/2011 AMALA S.N.C. - Direttore Responsabile: Daniele Mari e giovanni Montopoli - Vice Direttore : ...

Festa del ciclismo con 22esima edizione del Memorial Cannarella - Festa del ciclismo con 22esima edizione del Memorial Cannarella - Saranno 105,5 i chilometri complessivi da percorrere e dopo ... una sorta di pietra miliare della nostra attività su più fronti. Il memorial dedicato a giovanni Cannarella è per noi un impegno ...

Ceccarini: “Gudmundsson, ecco quanto chiede il Genoa. Inter in corsa solo a una condizione” - Ceccarini: “Gudmundsson, ecco quanto chiede il Genoa. Inter in corsa solo a una condizione” - L'esperto di mercato, nel suo editoriale per Tmw, ha fatto il punto sulle mosse dell'Inter per rinforzare l'attacco di Inzaghi ...