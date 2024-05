Prostituzione minorile a Bari - blitz della polizia | 10 arresti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 13 maggio 2024) Avrebbero fatto prostituire tre ragazze di 16 anni in cambio di facili guadagni. Le portavano in strutture di lussoPuglia, come alberghi e B&B nelle province di, Barletta, Andria e Trani dove organizzavano incontri con clienti facoltosi, tra cui avvocati e imprenditori. Ogni prestazione costava centinaia di euro. Alle ragazze veniva data la metà del guadagno per comprare borse, abiti ma anche droga. Per la gestione dell'attività venivano usati numeri di telefono dedicati e inseriti in annunci online. E' stata la mamma di una delle tre minorenni a far scattare l'indagine degli agentiSquadra Mobile diche ha portato oggi a dieci misure cautelari. Sono finiti in carcere quattro donne e due uomini, due clienti ai domiciliari e altri due uomini con obbligo di dimora nel comune di residenza. I ...