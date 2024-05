Inter - un break per tutti prima dello sprint Le nazionali chiamano

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’ha vinto sabato sera contro il Frosinone per 5-0 e da lì si è presa qualche giorno di riposo. I giocatori ne hanno bisogno, Simone Inzaghi lo sa e ne approfittadelle. FONDAMENTALE – L’si sta godendo una meritata pausa in questi giorni. Da sabato sera, giorno della vittoria contro il Frosinone per 5-0, i giocatori hanno ricevuto una grandissima notizia da parte di Simone Inzaghi estaff. Gli allenamenti ricominceranno solo mercoledì, quindi ben 4 giorni di riposo per i protagonisti della seconda stella nerazzurra. Questoè fondamentale e il motivo è molto semplice.– In estate ci saranno due competizioni che richiederanno uno sforzo e un dispendio energetico enorme all’: l’Europeo e la Copa ...